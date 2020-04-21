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Espreso.tvОбществоЗеленский стал заложником советников, которые к нему ближе всего, - Чумак

Зеленский стал заложником советников, которые к нему ближе всего, - Чумак


фото: pravda.ua
Экс-заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стал заложником советников, которые говорят, что ради своих рейтингов можно убирать ту команду, которая может потянуть эти рейтинги назад

Об этом Чумак заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV.

"Ситуация такова, что все, кто, по большому счету, работал на победу в начале этой кампании вместе с Зеленским и кого я считал с профессиональной точки с ценностными позициями - их сегодня уже нет. Я так думаю, что Зеленский, как большинство украинских президентов, стал заложником рейтингов, которые есть вокруг него, и советников, которые ближе всех вокруг. Которые говорят, что ради своих рейтингов можно скидывать ту команду, которая может повлечь те рейтенгы назад. Больше здесь ничего нет", - отметил Чумак.

Чумак привел пример своего увольнения из ОГПУ и отметил, что из-за рейтингов могут еще раз сбросить Кабмин и убрать генпрокурора.

"Я, когда уходил с должности и когда пришла Венедиктова, разговаривая с Венедиктовой, сказал, что вашим врагом будут не депутаты, не политики, а скорее вашим врагом будет рейтинг президента. Потому что можно еще раз сбросить Кабмин, еще раз сбросить генерального прокурора, затем придется сбрасывать уже ВР, чтобы сохранить какие-то рейтинги президента ", - отметил Чумак.

  • Напомним, 17 марта заместитель главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку, до этого он исполнял обязанности главы ведомства.

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