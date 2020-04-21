Зеленский стал заложником советников, которые к нему ближе всего, - Чумак

21 апреля, 2020, 15:31

Об этом Чумак заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV.

"Ситуация такова, что все, кто, по большому счету, работал на победу в начале этой кампании вместе с Зеленским и кого я считал с профессиональной точки с ценностными позициями - их сегодня уже нет. Я так думаю, что Зеленский, как большинство украинских президентов, стал заложником рейтингов, которые есть вокруг него, и советников, которые ближе всех вокруг. Которые говорят, что ради своих рейтингов можно скидывать ту команду, которая может повлечь те рейтенгы назад. Больше здесь ничего нет", - отметил Чумак.

Чумак привел пример своего увольнения из ОГПУ и отметил, что из-за рейтингов могут еще раз сбросить Кабмин и убрать генпрокурора.

"Я, когда уходил с должности и когда пришла Венедиктова, разговаривая с Венедиктовой, сказал, что вашим врагом будут не депутаты, не политики, а скорее вашим врагом будет рейтинг президента. Потому что можно еще раз сбросить Кабмин, еще раз сбросить генерального прокурора, затем придется сбрасывать уже ВР, чтобы сохранить какие-то рейтинги президента ", - отметил Чумак.

Напомним, 17 марта заместитель главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку, до этого он исполнял обязанности главы ведомства.

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