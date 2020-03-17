Чумак подал в отставку с должности заместителя генпрокурора

17 марта, 2020, 10:34

Заместитель главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку, до этого он исполнял обязанности главы ведомства

Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

Чумак поблагодарил всех за поддержку.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всем тем, кто в нас верил и нас поддерживал", - написал он.