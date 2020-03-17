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Espreso.tvОбществоЧумак подал в отставку с должности заместителя генпрокурора

Чумак подал в отставку с должности заместителя генпрокурора


фото: delo.ua
Заместитель главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку, до этого он исполнял обязанности главы ведомства

Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

Чумак поблагодарил всех за поддержку.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всем тем, кто в нас верил и нас поддерживал", - написал он.

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