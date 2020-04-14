Законопроект о банках обработают в комитете к 22 апреля, - Железняк

14 апреля, 2020, 16:54

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк рассказал, что процесс рассмотрения "антиколомойського" законопроекта 2571-д, которым запрещается возвращение банков бывшим владельцам, завершат через неделю

Об этом нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Facebook.

Железняк отметил, что на комитете решили не рассматривать поправки, которых сейчас насчитывается 16 585, отдельно.

"Согласно Регламенту, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их", - пояснил нардеп.

"По предварительным подсчетам такая процедура может продлиться 21 час. Учитывая, что предварительно Комитет назначен на следующий вторник (21.04) в 10:00, то где-то утром в среду из Zoom-а Комитета должен пойти белый дым вместе с решением Комитета ко второму чтению", - добавил он.

Напомним, Рада хочет принять закон, разрешающий бороться с "законодательным спамом"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb