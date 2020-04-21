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Espreso.tvСпортВ Ливерпуле вспышка COVID-19 могла произойти из-за матча Лиги чемпионов

В Ливерпуле вспышка COVID-19 могла произойти из-за матча Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Одной из причин вспышки заболеваемости коронавирусом в Великобритании мог стать матч Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и испанским "Атлетико"

Об этом сообщает Liverpool Echo .

По словам заместителя главного научного советника британского правительства Анджелы Маклин, вспышку коронавируса в городе мог спровоцировать матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Атлетико", который состоялся 11 марта.

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"Мне очень грустно, что так много людей в Ливерпуле заболели и так много умерли. Думаю, что было бы интересно узнать, когда проведут все исследования, связь между распространением вируса в Ливерпуле и Испании. Это интересная гипотеза. В обычной жизни поход на футбольный матч не несет риска. Но в такой ситуации, конечно, не стоит рисковать, когда многие люди собираются в одном месте в одно время", - сказала Маклин.

Матч в Ливерпуле посетили около 3 тыс. болельщиков из Испании, где всплеск заболеваемости коронавирусом произошел раньше, чем в Великобритании.

Сейчас от коронавируса в Ливерпуле умерли 246 человек.

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