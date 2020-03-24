"Биологическая бомба" Как матч Лиги чемпионов мог вызвать вспышку коронавируса в Ломбардии

25 марта, 2020, 08:58

Одной из причин вспышки заболевания коронавируса в итальянском регионе Ломбардия мог быть матч Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией", на котором в Милане присутствовали 44 тысячи болельщиков

По последним данным, в мире - более 387 тыс. больных коронавирусом, из них - 64 тыс. итальянцев и 35 тыс. испанцев.



Еспресо.TV рассказывает все о футбольном матче "Аталанта" - "Валенсия", который мог быть одним из главных катализаторов болезни в итальянском регионе Ломбардия.

19 февраля. Все началось в метро

Журналист испанского издания Mundo Deportivo Жауме Мисерахс рассказывает, что большинство болельщиков добирались на матч Лиги чемпионов на общественном транспорте. По его словам, миланское метро было переполнено людьми разных национальностей, "казалось, что это было утро понедельника и все добирались на работу".

Испанец говорит, что фаны "Валенсии" и "Аталанты" пели песни, выкрикивали "кричалки" и тесно общались между собой, вокруг царила настоящая футбольная атмосфера. В это время никто и не думал о каком-то коронавирусе. По данным worldometers.info, по состоянию на 19 февраля в Италии было всего 3 инфицированных, кажется вирус был еще далеко, в головах фанов он был где-то в Китае и точно не касался Италии, но, возможно, коронавирус был ближе, чем они думали.

Пиво на стадионе "Сан Сиро"

Для фанов "Аталанты" матч против "Валенсии" был нереальным праздником. Команда украинского полузащитника Руслана Малиновского в своем дебютном сезоне в ЛЧ преодолела групповой раунд, где играла против донецкого "Шахтера", и вышла в 1/8 финала главного европейского турнира.

Свой первый сезон в Лиге чемпионов "Аталанта", которая представляет город Бергамо, вынуждена проводить на домашней арене "Милана" и "Интера", известном "Сан Сиро". Стадион "Атлети Адзурри д'Италия" в Бергамо, не соответствует нормам УЕФА для проведения на нем матчей Лиги чемпионов, поэтому фанатам "Аталанты" пришлось преодолеть 50 км, чтобы поддержать родную команду в таком важном матче.

По официальным данным, встречу "Аталанта" - "Валенсия" посетили 44 236 болельщиков, 40 тысяч фанов добирались из Бергамо в Милан, кто на собственных автомобилях, кто поездом, а кто-то - на автобусе. Однако сейчас нет разницы кто и как, руководитель отдела пульмонологии больницы им. Папы Римского города Бергамо Фабиано Ди Марко прозвал этот матч "биологической бомбой", ведь десятки тысяч на стадионе и сотни тысяч в транспорте контактировали между собой. После матча все эти люди ужинали со своей семьей дома, а в четверг утром пошли на работу. Они и не догадывались, что внутри их организма уже мог "жить" вирус, который передавался.

Болельщики не знали ни о какой дистанции в один метр, они не носили маски, которые еще тогда можно было купить по "адекватной" цене.

Испанский журналист Жауме Мисерахс вспоминает, что происходило на миланском стадионе непосредственно перед началом матча:

"Как только они добрались стадиона, все стало еще хуже. Фаны" Аталанты "и" Валенсии "делились снеками и напитками, бутылки пива передавались друг от друга, из уст в уста. Это был лучший способ распространения вируса", - написал испанец.

Победу в матче одержал коронавирус

После завершения встречи счет на табло был 4:1 . "Аталанта" не оставила живого места на "Валенсии", у итальянцев дублем отметился защитник Ганс Гатебур и по одному мячу забили хавбек Ремо Фройлер и нападающий Йосип Иличич. На футбольном поле победили итальянцы, однако никто и не догадывался, что в матче может участвовать еще одна "команда".

После финального свистка итальянские болельщики праздновали, обнимались, целовались и продолжали пить одну бутылку пива на троих, счастья от победы любимой команды омрачало ум, распространения инфекции было не избежать. В матче "Аталанта" - "Валенсия" настоящим победителем стал коронавирус. УЕФА и итальянская футбольная власти разрешили провести матч при открытых трибунах, они, как и фаны думали, что вирус далеко...

Кроме болельщиков "Аталанты" матч посетили испанские фаны, которые не могли не поддержать любимую "Валенсию" в важном матче. На матч Лиги чемпионов в Италию прибыли более 2 тысяч испанских фанов, которые также могли вернуться на родину с неприятным "гостем". У одного из болельщиков "Валенсии" было диагностировано заражение коронавирусом после того, как он побывал в Милане, на матче против "Аталанты". После первичного обследования болельщик был признан зараженным.

После матча для прессы устроили фуршет, журналистов, приехавших чтобы осветить матч собралось немало. Зал был заполнен людьми, которые общались между собой. Среди них был испанский журналист Кике Матеу. По возвращении в Испанию он почувствовал себя плохо, через неделю Матеу был госпитализирован, у него обнаружили коронавирус. О своих симптомах он рассказывает в twitter.

19 февраля в Италии было всего 3 инфицированных, 21 февраля был выявлен 21 случай заболевания коронавирусом, еще через три дня число увеличилось в десять раз, инфицированных стало 229. Чемпионат Италии по футболу "заморозили" только 9 марта, когда в стране было зафиксировано более 9 тысяч официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Смертельные последствия матча

22 марта "Аталанта" официально объявила о смерти четырех работников клуба. Из-за коронавируса умерли Альбино Броньи, работавший с молодежными командами "Аталанты" почти 30 лет, тренеры академии "Аталанты" Энцо Маранди и Энцо Донини, и массажист клуба Северино Поссенти.

По состоянию на 24 марта только один игрок "Аталанты" инфицирован, это голкипер Марк Спортьелло, сыгравший в ответном матче против "Валенсии" (4:3 в пользу "Аталанты"). Клуб запретил футболистам общаться со СМИ.

В испанской "Валенсии" не менее ужасные последствия матча 19 февраля. 35% работников клуба инфицированы. Среди них и футболисты. Самый известный - защитник сборной Аргентины Есекьель Гарай, который пропускал матч Лиги чемпионов из-за травмы.

Сегодня, 24 марта, Италия и Испания являются странами, в которых зафиксировано самое большое число случаев заболевания коронавирусом в Европе. Конечно, нет официальных подтверждений врачей о заболевании коронавирусом людей, посещавших этот матч. Однако кто знает как бы сложилась ситуация, если бы фаны смотрели футбол дома, перед телевизором. Если бы болельщики пили пиво не на стадионе, где делили одну бутылку с незнакомцами, а рядом с друзьями, из чистого стакана и каждый из своего. А перед этим все бы дружно вымыли руки мылом...