"Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов из-за позорной ошибки резервного вратаря

12 марта, 2020, 00:33

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" сыграл с испанским "Атлетико" и по сумме двух матчей покинул турнир

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Первый матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу "Атлетико" забитым мячом в ворота "Ливерпуля" отличился Сауль.

Основное время сегодняшнего матча также завершился со счетом 1: 0, однако теперь в пользу "Ливерпуля", за который на 43-й минуте отличился Жоржиньйо Вейналдум.

В овертайме "Ливерпуль" забил первым, и на несколько минут обеспечил себе выход в следующий раунд, однако на 97-й минуте резервный голкипер англичан Адриан, который вынужден был играть из-за травмы Алиссон, допустил ошибку при выносе мяча, которой и воспользовался Маркос Льоренте. На 106-й минуте хавбек оформил дубль, и окончательно снял вопрос о выходе дальше.

Лига чемпионов

1/8 финала, 2-й матч

11 марта

"Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания) 2:3 (первый матч 0:1)

Голы: Вейналдум, 43, Фирмино, 94 - Льоренте, 97, 105 + 1, Мората, 120