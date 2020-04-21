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Espreso.tvСпортВ команде Ярмоленко может появиться еще один украинский футболист

В команде Ярмоленко может появиться еще один украинский футболист


фото: Getty Images
Английский "Вест Хэм" заинтересован в трансфере украинского хавбека итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского

Об этом сообщает Sportal.it .

Англичане ищут усиление в центр поля и украинский полузащитник может стать отличным вариантом для "Вест Хэма", за который уже выступает другой футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко

В текущем сезоне 26-летний Руслан Малиновский провел 31 матч за итальянскую "Аталанту", забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца составляет 11 млн евро.

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