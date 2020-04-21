В команде Ярмоленко может появиться еще один украинский футболист
21 апреля, 2020, 21:15
Английский "Вест Хэм" заинтересован в трансфере украинского хавбека итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского
Об этом сообщает Sportal.it .
Англичане ищут усиление в центр поля и украинский полузащитник может стать отличным вариантом для "Вест Хэма", за который уже выступает другой футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко
В текущем сезоне 26-летний Руслан Малиновский провел 31 матч за итальянскую "Аталанту", забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за украинца составляет 11 млн евро.
- 14 апреля полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский пожаловался, что у Джан-Пьеро Гасперини тяжелые тренировки .
- 13 апреля Малиновский рассказал, что ситуация с коронавирусом в Италии налаживается.
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