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Espreso.tvСпортМалиновский пожаловался на тяжелые тренировки в "Аталанте"

Малиновский пожаловался на тяжелые тренировки в "Аталанте"


фото: Getty Images
Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский пожаловался, что у Джан-Пьеро Гасперини тяжелые тренировки

Об этом сообщает youtube-канал "Цыганик LIVE".

"Тренировки? Да, тяжелые. Интенсивность высокая, паузы маленькие. Очень часто, когда недельный цикл, ты вроде уже все - провел работу очень серьезную - но после этого следует какая-то беговая работа на минут 20. Здесь всегда, когда думаешь, что тренировки закончилась ты уже набегался - всегда еще одно упражнение. Мы играем двусторонку на четверть или половину поля, Гасперини всегда говорит: "Последнее". Ты играешь вот это "последнее" 5 минут, так еще 40 минут может быть", - рассказал футболист. В текущем сезоне 26-летний Руслан Малиновский провел 31 матч за итальянскую "Аталанту", забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 11 млн евро.

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