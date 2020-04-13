Все налаживается: Малиновский рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

13 апреля, 2020, 14:23

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, что ситуация с коронавирусом в Италии налаживается

Об этом сообщает footballua.tv.

"Ситуация налаживается. За последнюю неделю все стало лучше, по сравнению с тем, как было последний месяц. Конечно, мы остаемся дома. За этот месяц я всего лишь дважды ездил в магазин за продуктами, на улицу мы не выходим. В Бергамо все придерживаются карантина, и все движется в лучшую сторону. По всей Ломбардии и Италии идет небольшое снижение, не повышается процент больных людей. В этом плане больше выздоровели и меньше больных ", - сказал Малиновский.

По последним данным в Италии обнаружили более 156 тыс. зараженных, из них более 34 тыс. человек выздоровели. 19899 человек умерли.

10 апреля стало известно, что капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий не хочет после возвращения из Италии проходить принудительную двухнедельную обсервацию .