Все налаживается: Малиновский рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии
Об этом сообщает footballua.tv.
"Ситуация налаживается. За последнюю неделю все стало лучше, по сравнению с тем, как было последний месяц. Конечно, мы остаемся дома. За этот месяц я всего лишь дважды ездил в магазин за продуктами, на улицу мы не выходим. В Бергамо все придерживаются карантина, и все движется в лучшую сторону. По всей Ломбардии и Италии идет небольшое снижение, не повышается процент больных людей. В этом плане больше выздоровели и меньше больных ", - сказал Малиновский.
По последним данным в Италии обнаружили более 156 тыс. зараженных, из них более 34 тыс. человек выздоровели. 19899 человек умерли.
- 10 апреля стало известно, что капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий не хочет после возвращения из Италии проходить принудительную двухнедельную обсервацию .
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