 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВсе налаживается: Малиновский рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Все налаживается: Малиновский рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии


фото: Getty Images
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, что ситуация с коронавирусом в Италии налаживается

Об этом сообщает footballua.tv.

"Ситуация налаживается. За последнюю неделю все стало лучше, по сравнению с тем, как было последний месяц. Конечно, мы остаемся дома. За этот месяц я всего лишь дважды ездил в магазин за продуктами, на улицу мы не выходим. В Бергамо все придерживаются карантина, и все движется в лучшую сторону. По всей Ломбардии и Италии идет небольшое снижение, не повышается процент больных людей. В этом плане больше выздоровели и меньше больных ", - сказал Малиновский.

По последним данным в Италии обнаружили более 156 тыс. зараженных, из них более 34 тыс. человек выздоровели. 19899 человек умерли.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать