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Espreso.tvОбществоСингапур усилил карантин после новой вспышки коронавируса

Сингапур усилил карантин после новой вспышки коронавируса


фото: reuters
Сингапур усилил карантин и продлил действие ограничений в стране из-за роста заражений коронавирусом

Об этом сообщает CNA .

Премьер-министр страны Ли Сянь Лун заявил, что карантин в стране будет продлен до 1 июня. Также правительство усилит некоторые ограничительные меры, в частности, сократит количество рабочих мест и введет ограничения на въезд в "горячие точки", такие как крупные общественные рынки.

"Мы реализуем эти более жесткие меры до 4 мая. Но после этого мы не сможем полностью снять ограничения и вернуться к обычной жизни. Поэтому мы продолжим карантин еще на четыре недели после 4 мая, то есть, до 1 июня", - сообщил Сян Лун .

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Он пояснил, что новые меры по сдерживанию коронавируса Сингапур вводит в связи с резким скачком заболеваемости. Так, за последние сутки было выявлено 1111 новых случаев COVID-19. Почти все из них были зафиксированы в результате агрессивного тестирования в общежитиях рабочих-мигрантов.

Общее число зараженных коронавирусом в Сингапуре достигло 9125 человек. Известно об 11 смертях от инфекции.

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Напомним, ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса Сингапур запретил как публичные, так и частные массовые собрания. Отметим 1 апреля в Сингапуре насчитывалось чуть более 1 тыс. зараженных.

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