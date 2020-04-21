Сингапур усилил карантин после новой вспышки коронавируса
Об этом сообщает CNA .
Премьер-министр страны Ли Сянь Лун заявил, что карантин в стране будет продлен до 1 июня. Также правительство усилит некоторые ограничительные меры, в частности, сократит количество рабочих мест и введет ограничения на въезд в "горячие точки", такие как крупные общественные рынки.
"Мы реализуем эти более жесткие меры до 4 мая. Но после этого мы не сможем полностью снять ограничения и вернуться к обычной жизни. Поэтому мы продолжим карантин еще на четыре недели после 4 мая, то есть, до 1 июня", - сообщил Сян Лун .
Читайте также: В Сингапуре будут сажать в тюрьму за умышленное приближение к людям
Он пояснил, что новые меры по сдерживанию коронавируса Сингапур вводит в связи с резким скачком заболеваемости. Так, за последние сутки было выявлено 1111 новых случаев COVID-19. Почти все из них были зафиксированы в результате агрессивного тестирования в общежитиях рабочих-мигрантов.
Общее число зараженных коронавирусом в Сингапуре достигло 9125 человек. Известно об 11 смертях от инфекции.
Читайте также: Впервые в истории Сингапур аннулировал паспорт своего гражданина за нарушения условий изоляции
Напомним, ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса Сингапур запретил как публичные, так и частные массовые собрания. Отметим 1 апреля в Сингапуре насчитывалось чуть более 1 тыс. зараженных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР