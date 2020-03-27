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Espreso.tvОбществоВ Сингапуре будут сажать в тюрьму за умышленное приближения к людям

В Сингапуре будут сажать в тюрьму за умышленное приближения к людям

Власти Сингапура в рамках усиления мер против распространения коронавируса решили приговаривать к тюремному заключению людей, которые намеренно нарушают дистанцию

Об этом сообщает издание Time .

За нарушение могут отправить в тюрьму на срок до полугода иоштрафуваты на сумму до 7 тыс. долларов.

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Вместе с тем, так будут наказывать руководство предприятий, которые не обеспечат размещения посетителей на расстоянии как минимум один метр или не смогут гарантировать достаточные расстояния между посетителями, которые стоят в очереди.

Кроме этого, власти Сингапура объявила такие карантинные меры, как закрытие баров и кинотеатров и отмены крупных мероприятий. Однако в Сингапуре полномасштабный карантин пока не введен.

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По состоянию на сегодня, в Сингапуре выявлены 683 случая заболевания коронавирусом и два летальных исхода.

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