Степанов подтвердил, что Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая
21 апреля, 2020, 10:03
Министр здравоохранения заявил, что на заседании правительства МЗ вынесет постановление о продлении карантина до 12 мая
Об этом Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"На ближайшем заседании правительства Министерство будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это вызвано уровнем заболеваемости в стране", - сказал Степанов.
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- Напомним, что о продлении карантина сказал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль. В то же время он отметил, что на протяжении текущей недели Кабинет министров планирует смягчить некоторые меры карантина.
- Ляшко заявил, что будет подавать постановление о продлении карантина.
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