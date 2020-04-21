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Espreso.tvОбществоСтепанов подтвердил, что Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая

Степанов подтвердил, что Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая


фото: odessamedia
Министр здравоохранения заявил, что на заседании правительства МЗ вынесет постановление о продлении карантина до 12 мая

Об этом Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"На ближайшем заседании правительства Министерство будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это вызвано уровнем заболеваемости в стране", - сказал Степанов.

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  • Напомним, что о продлении карантина сказал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль. В то же время он отметил, что на протяжении текущей недели Кабинет министров планирует смягчить некоторые меры карантина.
  • Ляшко заявил, что будет подавать постановление о продлении карантина.
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