Степанов подтвердил, что Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая

21 апреля, 2020, 10:03

Министр здравоохранения заявил, что на заседании правительства МЗ вынесет постановление о продлении карантина до 12 мая

Об этом Максим Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"На ближайшем заседании правительства Министерство будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это вызвано уровнем заболеваемости в стране", - сказал Степанов.

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