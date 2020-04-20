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Espreso.tvОбществоЛяшко потребует продлить карантин минимум до 12 мая

Ляшко потребует продлить карантин минимум до 12 мая

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что будет подавать постановление о продлении карантина

Он пояснил, что потребует продления карантина как минимум до 12 мая, сообщает 24 канал .

"Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник, 27 апреля", - заявил он.

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  • Напомним, что о продлении карантина сказал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль. В то же время он отметил, что на протяжении текущей недели Кабинет министров планирует смягчить некоторые меры карантина.

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