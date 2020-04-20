Ляшко потребует продлить карантин минимум до 12 мая
20 апреля, 2020, 21:20
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что будет подавать постановление о продлении карантина
Он пояснил, что потребует продления карантина как минимум до 12 мая, сообщает 24 канал .
"Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник, 27 апреля", - заявил он.
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- Напомним, что о продлении карантина сказал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль. В то же время он отметил, что на протяжении текущей недели Кабинет министров планирует смягчить некоторые меры карантина.
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