Правительство планирует продлить карантин, - Шмыгаль
20 апреля, 2020, 20:47
Кабинет министров планирует продлить карантин, но одновременно смягчить меры в некоторых сферах
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина .
В частности, он привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.
"Это ориентировочно на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил премьер-министр.
При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.
"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продолжим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые меры в двух-трех сферах уже на этой неделе", - добавил он.
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- Ранее на совещании в Офисе президента Шмыгаль заявил, что пик заболеваний коронавируса будет в начале мая .
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