 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство планирует продлить карантин, - Шмыгаль

Правительство планирует продлить карантин, - Шмыгаль


фото: Економічна правда
Кабинет министров планирует продлить карантин, но одновременно смягчить меры в некоторых сферах

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина .

В частности, он привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

"Это ориентировочно на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил премьер-министр.

При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продолжим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые меры в двух-трех сферах уже на этой неделе", - добавил он.

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать