Российские хакеры атаковали чешские больницы, - СМИ
Об этом сообщает местное издание Lidové noviny , ссылаясь на представителя следственной группы и члена Совета госбезопасности.
Отметим, две чешские больницы на прошлой неделе столкнулись с попытками кибератак, но их удалось отбить.
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"Это организовано иностранным государством. Начинают появляться свидетельства, что за этим может быть Россия. Туда ведут IP-адреса", - заявил источник.
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Российское посольство в Праге в своем Facebook назвало эту информацию "выдумками, грязной антироссийской атакой и открытой провокацией".
"Мы категорически отвергаем подобные выдумки", - сообщили в посольстве РФ.
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