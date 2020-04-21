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Espreso.tvОбществоРоссийские хакеры атаковали чешские больницы, - СМИ

Российские хакеры атаковали чешские больницы, - СМИ


фото: ukrinform
Кибератаки на чешские больницы, вероятно, являются работой российских хакеров, хотя российская сторона это отрицает

Об этом сообщает местное издание Lidové noviny , ссылаясь на представителя следственной группы и члена Совета госбезопасности.

Отметим, две чешские больницы на прошлой неделе столкнулись с попытками кибератак, но их удалось отбить.

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"Это организовано иностранным государством. Начинают появляться свидетельства, что за этим может быть Россия. Туда ведут IP-адреса", - заявил источник.

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Российское посольство в Праге в своем Facebook назвало эту информацию "выдумками, грязной антироссийской атакой и открытой провокацией".

"Мы категорически отвергаем подобные выдумки", - сообщили в посольстве РФ.

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