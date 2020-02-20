Грузия заявила о масштабной кибератаке Вооруженных сил РФ

20 февраля, 2020, 18:08

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что кибератака на правительственные сайты в октябре 2019 года была организована ГРУ РФ

Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"Кибератака имела целью подрыв национальной безопасности Грузии и нанесение вреда гражданам и правительственным структурам, она нарушила и парализовала функционирования государственных органов", - говорится в заявлении.

Расследование грузинских правоохранителей, вместе с информацией, переданной партнерами, показало, что кибератака была спланирована и проведена ГРУ РФ.

"Грузия осуждает действия РФ, которые идут вразрез с международными нормами и принципами, посягают на суверенитет и евроатлантическую интеграцию Тбилиси".

МИД Грузии призвал международное сообщество дать соответствующую оценку действиям РФ.

В октябре 2019 хакеры взломали официальный сайт президента Грузии и разместили на нем фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили. Фото было подписано I'll be back.