Грузия заявила о масштабной кибератаке Вооруженных сил РФ
Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
"Кибератака имела целью подрыв национальной безопасности Грузии и нанесение вреда гражданам и правительственным структурам, она нарушила и парализовала функционирования государственных органов", - говорится в заявлении.
Расследование грузинских правоохранителей, вместе с информацией, переданной партнерами, показало, что кибератака была спланирована и проведена ГРУ РФ.
"Грузия осуждает действия РФ, которые идут вразрез с международными нормами и принципами, посягают на суверенитет и евроатлантическую интеграцию Тбилиси".
МИД Грузии призвал международное сообщество дать соответствующую оценку действиям РФ.
В октябре 2019 хакеры взломали официальный сайт президента Грузии и разместили на нем фотографии бывшего главы государства Михаила Саакашвили. Фото было подписано I'll be back.
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