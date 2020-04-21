Хоккеист команды Лукашенко заразился коронавирусом
Об этом сообщает championat.com.
"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске.
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Никаких дополнительных мер для игроков команды президента не делалось и делаться не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам ", - заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
По состоянию на 21 апреля в Беларуси подтверждено 6264 случая заболевания коронавирусом, от осложнений умер 51 человек. Оппозиционные СМИ сообщают о значительном занижении официальной статистики распространения болезни в Беларуси.
Власти Беларуси отказываются вводить режим карантина и запрещать массовые мероприятия.
- 21 апреля стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что страна столкнулась с незаслуженной критикой "особых методов" борьбы с коронавирусом.
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