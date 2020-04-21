Хоккеист команды Лукашенко заразился коронавирусом

21 апреля, 2020, 19:39

Хоккеист любительской команды президента Беларуси Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает championat.com.

"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске.

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Никаких дополнительных мер для игроков команды президента не делалось и делаться не будет. После отпуска команда приступит к тренировкам ", - заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

По состоянию на 21 апреля в Беларуси подтверждено 6264 случая заболевания коронавирусом, от осложнений умер 51 человек. Оппозиционные СМИ сообщают о значительном занижении официальной статистики распространения болезни в Беларуси.

Власти Беларуси отказываются вводить режим карантина и запрещать массовые мероприятия.