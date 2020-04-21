Лукашенко об "особом пути" в борьбе с коронавирусом: "Все надо мной смеются, укусить хотят"

21 апреля, 2020, 18:25

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что страна столкнулась с незаслуженной критикой "особых методов" борьбы с коронавирусом, сама же пандемия, по его словам, стала уже политикой

По словам Лукашенко, сейчас коронавирус стал уже политикой, сообщает БелТА.

"Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они, мол, выбились из общего тренда. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более или менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней ", - сказал он.

Лукашенко вновь заявил, что из-за коронавируса и похожих инфекций умирает гораздо меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

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"С меня в мире все смеются ... вот, мол, Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду ", - сказал президент Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил, что страна выбрала свой путь борьбы с коронавирусом и сейчас уже "появился лучик надежды", что инфекция будет побеждена.

По состоянию на 21 апреля в Беларуси подтверждено 6264 случаев заболевания коронавируса, от осложнений умерло 51 человек. Оппозиционные СМИ сообщают о значительном занижении официальной статистики распространения болезни в Беларуси.

Власти Беларуси отказывается вводить режим карантина и запрещать массовые мероприятия.