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Espreso.tvОбществоБеларусь почти догнала Испанию по количеству зараженных коронавирусом за сутки

Беларусь почти догнала Испанию по количеству зараженных коронавирусом за сутки

20 апреля в Испании подтвердили 1536 случаев заражения коронавирусом. За это же время в Беларуси диагностировали 1485 заражений

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers .

В этот же день во всем мире умерли 5366 человек, у которых подтвердили коронавирус. В то же время было выявлено 74 тыс. новых случаев заражения.

Больше всего смертей за сутки зафиксировали в США - 1939 случаев. Также 547 жертв зарегистрировали во Франции, в Италии - 454, в Великобритании - 449, в Испании - 339, в Германии - 220, в Бельгии - 145, в Бразилии - 125, в Турции - 123 и 103 смерти в Канаде.

Лидером по темпам распространения болезни остаются Соединенные Штаты. За сутки там диагностировали почти 28 тысяч заражений. За это же время в Великобритании и Турции подтвердили по 4,6 тыс. заражений. В России 20 апреля насчитали 4,2 тыс. новых случаев, во Франции - 2,5 тыс., в Италии - 2,2 тыс., в Бразилии - более 2 тыс. и 1,7 тыс. в Канаде.

Активное количество случаев коронавируса составляет 1 млн 664 тыс. По состоянию на утро 21 апреля во всем мире умерли 170 тыс. человек. Выздоровели с начала пандемии почти 647 тыс. человек.

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