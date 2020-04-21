 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБеленюк высказал мнение о религиозных постах Усика и Ломаченко в соцсетях

Беленюк высказал мнение о религиозных постах Усика и Ломаченко в соцсетях


фото: Getty Images
Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что не разделяет позиции боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в отношении религиозных публикаций в соцсетях

Об этом сообщает "Трибуна" .

По мнению Беленюк, демонстрировать свою религиозность в соцсетях не стоит, поскольку это интимная вещь.

"Религия - интимная вещь. Выпячивать ее в соцсетях не стоит. Истинно верующие люди самоизолируются, чтобы постоянно быть в контакте с высшими силами, с богом. А когда это показывается в Instagram... сейчас модно стало церкви публиковать. У Усика и Ломаченко свое видение. Не думаю, что я имею право им что-то рассказывать. Они взрослые ребята, им не 5-10 лет, когда еще идет созревание. Они публикуют, что считают нужным, это их право. Наше право - соглашаться или не соглашаться", - сказал Беленюк.

Читайте также: Все глупости - ходите в храм, Причащайтесь и все будет хорошо: Усик посоветовал, как себя вести во время карантина

Усик и Ломаченко регулярно публикуют посты на религиозную тематику, которые вызывают большой резонанс в соцсетях.

  • Напомним, 18 апреля Александр Усик заявил, что во время подготовки к бою с Дереком Чисорой изолируется в тренировочном лагере, но не собирается отказываться от походов в церковь .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

21 апреля, 2020 вторник

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать