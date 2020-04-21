Беленюк высказал мнение о религиозных постах Усика и Ломаченко в соцсетях

21 апреля, 2020, 11:22

Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что не разделяет позиции боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в отношении религиозных публикаций в соцсетях

Об этом сообщает "Трибуна" .

По мнению Беленюк, демонстрировать свою религиозность в соцсетях не стоит, поскольку это интимная вещь.

"Религия - интимная вещь. Выпячивать ее в соцсетях не стоит. Истинно верующие люди самоизолируются, чтобы постоянно быть в контакте с высшими силами, с богом. А когда это показывается в Instagram... сейчас модно стало церкви публиковать. У Усика и Ломаченко свое видение. Не думаю, что я имею право им что-то рассказывать. Они взрослые ребята, им не 5-10 лет, когда еще идет созревание. Они публикуют, что считают нужным, это их право. Наше право - соглашаться или не соглашаться", - сказал Беленюк.

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Усик и Ломаченко регулярно публикуют посты на религиозную тематику, которые вызывают большой резонанс в соцсетях.

Напомним, 18 апреля Александр Усик заявил, что во время подготовки к бою с Дереком Чисорой изолируется в тренировочном лагере, но не собирается отказываться от походов в церковь .