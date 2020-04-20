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Espreso.tvОбществоГде-то перезагружали оборудование, - в правительстве объяснили, почему семь областей не подали данные по коронавирусу

Где-то перезагружали оборудование, - в правительстве объяснили, почему семь областей не подали данные по коронавирусу

В правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей

Об этом президенту Владимиру Зеленскому на совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-центр главы государства.

"В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцеі с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику", - говорится в сообщении .

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