Где-то перезагружали оборудование, - в правительстве объяснили, почему семь областей не подали данные по коронавирусу
20 апреля, 2020, 19:29
В правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей
Об этом президенту Владимиру Зеленскому на совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-центр главы государства.
"В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцеі с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику", - говорится в сообщении .
Читайте также: Степанов: Семь областей не подали данные по тестированию жителей на коронавирус за сутки
- Напомним, что правительство ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале мая.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР