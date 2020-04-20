Степанов: семь областей не подали данные по тестированию жителей на коронавирус в сутки
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Еспресо.TV.
"С другой стороны, семь областей не подали ни одной информации по тестированию Украинскую на коронавирус - это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано. Когда мы получим ответы, будем делать выводы ", - сказал Степанов.
Министр отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на коронавирус.
По его словам, такое низкое количество обусловлено тем, что, во-первых, меньше людей обратилось с соответствующими симптомами.
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