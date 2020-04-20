Степанов: семь областей не подали данные по тестированию жителей на коронавирус в сутки

20 апреля, 2020, 11:00

Семь областей Украины не подали в Минздрав информации по тестированию жителей на коронавирус за прошедшие сутки

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Еспресо.TV.

"С другой стороны, семь областей не подали ни одной информации по тестированию Украинскую на коронавирус - это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано. Когда мы получим ответы, будем делать выводы ", - сказал Степанов.

Министр отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на коронавирус.

По его словам, такое низкое количество обусловлено ​​тем, что, во-первых, меньше людей обратилось с соответствующими симптомами.

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