 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтепанов: семь областей не подали данные по тестированию жителей на коронавирус в сутки

Степанов: семь областей не подали данные по тестированию жителей на коронавирус в сутки


фото: reuters
Семь областей Украины не подали в Минздрав информации по тестированию жителей на коронавирус за прошедшие сутки

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Еспресо.TV.

"С другой стороны, семь областей не подали ни одной информации по тестированию Украинскую на коронавирус - это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области. Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано. Когда мы получим ответы, будем делать выводы ", - сказал Степанов.

Министр отметил, что за предыдущие сутки в Украине проведено лишь в 1988 исследований на коронавирус.

По его словам, такое низкое количество обусловлено ​​тем, что, во-первых, меньше людей обратилось с соответствующими симптомами.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

20 апреля, 2020 понедельник

19 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать