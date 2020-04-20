Пик заболеваемости на коронавирус будет в начале мая, - Кабмин
Об этом президенту Владимиру Зеленскому на совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-центр главы государства.
"Кабинет министров ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая", - говорится в сообщении.
После прохождения пика эпидемии начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.
Дополнительно президент поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.
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