Всплеск заболеваемости COVID-19 произошел из-за нарушения карантина на Вербное воскресенье, - МОЗ
Об этом сообщает УНИАН.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, резкий рост количества больных COVID-19 произошел из-за несоблюдения карантина на Вербное воскресенье и увеличения количества тестирований.
"Существует несколько факторов. Первый фактор: к сожалению, многие не придерживались наших рекомендаций остаться дома в Вербное воскресенье и не ходить массово на богослужение. В связи с этим проявления болезни были на четвертый-пятый день после того, как они заразились и мы сразу увидели рост заболеваемости коронавирусом", - сказал Степанов.
Другой причиной министр назвал увеличение количества тестов на COVID-19.
"Во-вторых, мы существенно увеличили количество тестирований методом ПЦР", - сказал Степанов.
- Напомним, по данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 19 апреля 2020, в Украине выявлено 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 , из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.
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