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Espreso.tvОбществоВсплеск заболеваемости COVID-19 произошел из-за нарушения карантина на Вербное воскресенье, - МОЗ

Всплеск заболеваемости COVID-19 произошел из-за нарушения карантина на Вербное воскресенье, - МОЗ


фото: Укрінформ
В Министерстве здравоохранения заявили, что одной из причин всплеска заболеваемости коронавирусом в Украине стало массовое нарушение карантина на Вербное воскресенье, 12 апреля

Об этом сообщает УНИАН.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, резкий рост количества больных COVID-19 произошел из-за несоблюдения карантина на Вербное воскресенье и увеличения количества тестирований.

"Существует несколько факторов. Первый фактор: к сожалению, многие не придерживались наших рекомендаций остаться дома в Вербное воскресенье и не ходить массово на богослужение. В связи с этим проявления болезни были на четвертый-пятый день после того, как они заразились и мы сразу увидели рост заболеваемости коронавирусом", - сказал Степанов.

Другой причиной министр назвал увеличение количества тестов на COVID-19.

"Во-вторых, мы существенно увеличили количество тестирований методом ПЦР", - сказал Степанов.

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