В Украине пока 5449 зараженных COVID-19, из них 141 умер
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 150 случаев;
Днепропетровская область - 110 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 211 случаев;
Закарпатская область - 182 случая;
Запорожская область - 131 случай;
Ивано-Франковская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 245 случаев;
Киев - 801 случай;
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Киевская область - 304 случая;
Львовская область - 245 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 112 случаев;
Полтавская область - 61 случай;
Ровенская область - 308 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 390 случаев;
Харьковская область - 67 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 47 случаев;
Черновицкая область - 889 случаев;
Черкасская область - 151 случай;
Черниговская область - 12 случаев.
Официально подтвержденные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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