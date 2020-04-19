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Espreso.tvОбществоВ Украине пока 5449 зараженных COVID-19, из них 141 умер

В Украине пока 5449 зараженных COVID-19, из них 141 умер

По данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 19 апреля 2020 года, в Украине обнаружено 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 330 случаев;

Волынская область - 150 случаев;

Днепропетровская область - 110 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 211 случаев;

Закарпатская область - 182 случая;

Запорожская область - 131 случай;

Ивано-Франковская область - 480 случаев;

Кировоградская область - 245 случаев;

Киев - 801 случай;

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Киевская область - 304 случая;

Львовская область - 245 случаев;

Луганская область - 24 случая;

Николаевская область - 37 случаев;

Одесская область - 112 случаев;

Полтавская область - 61 случай;

Ровенская область - 308 случаев;

Сумская область - 83 случая;

Тернопольская область - 390 случаев;

Харьковская область - 67 случаев;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 47 случаев;

Черновицкая область - 889 случаев;

Черкасская область - 151 случай;

Черниговская область - 12 случаев.

Официально подтвержденные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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