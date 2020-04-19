В Украине пока 5449 зараженных COVID-19, из них 141 умер

19 апреля, 2020, 09:10

По данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 воскресенья, 19 апреля 2020 года, в Украине обнаружено 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая