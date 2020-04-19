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Espreso.tvОбществоУкраина закупит препарат, который используют при COVID-19 в США

Украина закупит препарат, который используют при COVID-19 в США


фото: Укрінформ
Украина планирует закупить препарат "Ремдесивир", который используют для борьбы с коронавирусом в США

Об этом сообщает УНИАН .

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, для лечения больных COVID-19 Украина планирует закупить в США препарат, используемый при лечении вируса Эбола и который медики из США назвали действенным при лечении инфицированных новым коронавирусом.

"Это лекарственное средство - Ремдесивир - был включен в наш протокол, к нашему стандарту лечения, который мы утвердили сразу после моего вступления в должность. Это действительно противовирусный препарат, который изготавливается одной из ведущих американских компаний", - сказал Степанов.

Он отметил, что этот препарат применялся для лечения вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши.

"При составлении протокола наши врачи смотрели на опыт ведущих стран мира - США, европейских стран, это лекарственное средство, согласно нашему протоколу, должно использоваться при тяжелых и критических состояниях", - добавил Степанов.

По его словам, Минздрав сейчас занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в том числе по дипломатическим каналам.

  • Напомним, 19 апреля в Министерстве здравоохранения заявили, что одной из причин всплеска заболеваемости коронавируса в Украине стало массовое нарушение карантина на Вербное воскресенье.

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