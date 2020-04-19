Нацполиция установила нарушения карантина в подконтрольной Московскому патриархату Почаевской лавре

19 апреля, 2020, 12:56

В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре (УПЦ МП)

К храмовому комплексу во время Пасхального пустили верующих, несмотря на установленные ограничения, передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольщины.

"Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме. Пасхальное богослужение началось в 23:00. В это время полицейские зафиксировали скопления людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице ", - говорится в сообщении.

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В частности, во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь, поэтому были усилены полицейские меры для минимизации возможного заражения людей.

Напомним, в пасхальную ночь в Святогорскую лавру УПЦ МП , .что в Донецкой области, священники пускали толпы людей без защитных масок. Среди них были дети.

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