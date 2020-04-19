Этот день в истории: войско генерала Болбочана освободило Мелитополь от красных
19 апреля, 2020, 10:36
19 апреля 1918 года во время похода из Харькова на Севастополь Крымская группа (командующий - Петр Болбочан) Отдельного Запорожской дивизии (начальник - Александр НАТИ) Армии УНР освободила Мелитополь от красных войск
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект Ukrainian Military Honour .
"Бои за Мелитополь начались 18 апреля и были быстро выигранные благодаря тому, что с тыла по коммуно-московским войскам ударили белые войска Михаила Дроздовского, которые пробивались из Бессарабии на Дон", - отмечается в сообщении.
После потери Мелитополя большевики отступили в Бердянск, чтобы там сесть на суда и бежать в Крым, который оставался под властью Москвы.
- Напомним, освободительный поход украинского генерала Болбочана на Крым начался 12 апреля 1918 со вступлением его соединений в Павлоград .
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-