Этот день в истории: войско генерала Болбочана освободило Мелитополь от красных

19 апреля, 2020, 10:36

19 апреля 1918 года во время похода из Харькова на Севастополь Крымская группа (командующий - Петр Болбочан) Отдельного Запорожской дивизии (начальник - Александр НАТИ) Армии УНР освободила Мелитополь от красных войск

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект Ukrainian Military Honour .

"Бои за Мелитополь начались 18 апреля и были быстро выигранные благодаря тому, что с тыла по коммуно-московским войскам ударили белые войска Михаила Дроздовского, которые пробивались из Бессарабии на Дон", - отмечается в сообщении.

После потери Мелитополя большевики отступили в Бердянск, чтобы там сесть на суда и бежать в Крым, который оставался под властью Москвы.