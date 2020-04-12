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Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: начался поход Болбочана на Крым

Этот день в истории: начался поход Болбочана на Крым

Петр Болбочан
12 апреля 1918 года возглавляемое Петром Болбочаном войско Крымской группы Армии УНР вступило в Павлоград

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект Ukrainian Military Honour.

Красных войск тогда в городе уже не было.

"Козаков встретил эскадрон павлоградских гусар с оркестром, а также многочисленное представительство от городской общины. В Павлограде полк остановился на ночевку. Так начался знаменитый поход Болбочана на Крым. Целью похода было, опередив немецкие войска, завладеть Черноморским флотом", - отмечается в сообщении .

"Болбочану эту задачу выполнить не удалось. Однако поход все равно продемонстрировал миру растущую мощь только что возникшей украинской армии", - отмечает Ukrainian Military Honour.

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