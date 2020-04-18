Зеленский заявил, что ему доверяет 55% избирателей

18 апреля, 2020, 09:54

Такое мнение он высказал вечером в пятницу, 17 апреля 2020 г., в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

"Я не думаю о том, что у нас будет вспышка недоверия ко мне или к власти в целом. Я не думаю о рейтингах, честно говоря. Являются ли они показателем доверия к лидеру? Если говорить о доверии к лидеру, то мы сейчас видим, что доверие ко мне достаточно высокое. Там где-то 55-56%. Доверие выше, чем оно было у меня после первого тура, гораздо больше", - сказал президент.

Читайте также: Николай Княжицкий. Нынешнюю власть от президента до прокурора объединяет отсутствие человечности

По итогам первого тура президентских выборов 2019 г. Зеленский, напомним, набрал 5 714 034 голосов (30,24%).

В то же время глава государства отметил, что власти нужно больше работать, чтобы люди в Украине чувствовали себя лучше.

Читайте также: Роман Бессмертный: Сейчас накручивают пружину, которая может выбросить Зеленского и правительство не только из кабинетов, но и из Украины

"Действительно, люди доверяют президенту и очень часто хотят от него шагов, которые должны делать правительство, депутаты... Я сейчас не перекладываю ответственность. Мы сейчас, в ситуации с коронавирусом, Офис президента, правительство, мы все работаем как такое одно большое Министерство здравоохранения", - подчеркнул он.