Нынешнюю власть от президента до прокурора объединяет отсутствие человечности

17 апреля, 2020, 09:57

Николай Княжицкий

Во всех резонансных историях последних дней проявляется странная нелогичность и абсурдность. И это не удивительно

Потому что власть, которая абсолютно нелогично победила, не очень отличается от части собственных избирателей. Они почему-то надеялись, что непрофессиональные постсоветские комики, которые всю жизнь жили с обслуживания олигархов частно и на их телеканалах, каким-то чудом завершат эпоху бедности!!! Как и лаврская братия, которая почему-то убеждала верующих - чем больше их обнимать и целовать за пожертвования, тем скорее исчезнет коронавирус. Все наоборот!!! Умереть можно! Как от вируса, так и от последствий отсутствия экономической политики!!! Митрополит Павел и Зеленский могут быть отчеканены с двух сторон одной монеты. И в какую бы сторону она не упала - фарта не будет!!! Хуже всего, что эти якобы человечные люди ничего человечного не имеют!!!



Вот Татьяна Черновол. Ей инкриминируют убийство на Майдане. Она никого не убивала, это очевидно. Это явная ложь и фальсификация. Был в суде, знаю. Но ей зачем-то присуждают домашний арест. Зачем? Просто, чтобы унизить. В целом, этим прокурорам и Зеленскому безразлично, что живет она в родительском доме в селе с двумя маленькими детьми и престарелыми родителями. На мой вопрос: а кто же пойдет в магазин за продуктами для этой семьи, если детям и старшим в карантин это запрещено, прокурор ответил: "Да курьеров заказывают!". Вы заказывали когда-либо курьера в село? Но им смешно. Отсутствие человечности - то, что объединяет власть от президента до прокурора.



Но отсутствие человечности характерна для людей, которые не умеют просчитывать последствия для себя. Потому что демократия и человечность - две стороны монетки, как Зеленский и Павел. Вчера "слуги" с продажным ОПЗЖ приняли неконституционный закон об ограничении законодательной инициативы оппозиции. Под предлогом якобы необходимости принятия "антиколомойского" закона, которое тоже ОПЗЖ валит. Но сколько бы патриотов они не унизили, сколько бы демократических свобод не забрали - денег у людей больше не станет. Потому что для того, чтобы стало больше денег, нужна не вера в идолов и тельцов, в чудо и лукавство, а наоборот - честность и профессионализм.