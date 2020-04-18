Зеленский надеется, что Россия согласится вывести свои войска из Донбасса
Таим видением ситуации он поделился вечером в пятницу, 17 апреля 2020 г., в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .
При этом он дважды употребил словосочетание "вывод войск" ("выйдут войска").
"Большой результат - вернем наши территории. Будет вывод войск, незаконных вооруженных формирований, обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией, и обязательно там состоятся выборы. Хотя все говорят о местных выборах, я понимаю, что это очень важно, но важно получить свою территорию, прежде всего", - сказал президент.
Зеленский отметил, что вопрос возвращения упомянутых районов под контроль украинской армии и власти является первоочередным. А уже после этого, отметил глава государства, будет решаться вопрос о проведении там местных выборов.
"Самое главное, выйдут войска - и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Затем границу, потом выборы", - отметил он.
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