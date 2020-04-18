 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский надеется, что Россия согласится вывести свои войска из Донбасса

Зеленский надеется, что Россия согласится вывести свои войска из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация способна добровольно вывести собственные вооруженные формирования из отдельных временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей

Таим видением ситуации он поделился вечером в пятницу, 17 апреля 2020 г., в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .

При этом он дважды употребил словосочетание "вывод войск" ("выйдут войска").

"Большой результат - вернем наши территории. Будет вывод войск, незаконных вооруженных формирований, обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией, и обязательно там состоятся выборы. Хотя все говорят о местных выборах, я понимаю, что это очень важно, но важно получить свою территорию, прежде всего", - сказал президент.

Зеленский отметил, что вопрос возвращения упомянутых районов под контроль украинской армии и власти является первоочередным. А уже после этого, отметил глава государства, будет решаться вопрос о проведении там местных выборов.

"Самое главное, выйдут войска - и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Затем границу, потом выборы", - отметил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 апреля, 2020 суббота

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

18 апреля, 2020 суббота

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать