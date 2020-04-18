За сутки в Киеве обнаружили 65 новых случаев Covid-19

18 апреля, 2020, 11:10

В Киеве за последние сутки выявлено 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекциям

Об этом утром в субботу, 18 апреля 2020 г., сообщил столичный мэр Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек. Из них шесть медиков. Всего в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр на своей странице.

По его данным, среди новых случаев - 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 человек в возрасте от 19 до 92 лет.

В течение суток госпитализированы 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Из зарегистрированных в прошедшие сутки случаев только 26 - в Киево-Печерской лавре .

Всего в Киеве 12 человек умерло от COVID-19, 30 - вылечились.

"Я еще раз обращаюсь к киевлянам и всех украинцам: оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не идите в церковь, не ходите в гости. Проведите эти дни с родными людьми. Берегите себя и своих близких!", - добавил Кличко.

Как заявил перед этим советник министра внутренних дел Юрий Тандит, в случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения .

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