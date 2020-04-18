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Espreso.tvОбществоНа севере Житомирщины горят леса, огонь перебрасывается на дома в селах

На севере Житомирщины горят леса, огонь перебрасывается на дома в селах


фото: Віталій Юшкевич
В результате поджога сельхозугодий и выжигания травы в домохозяйствах на территории 9 лесхозов Житомирской области бушуют масштабные пожары. При наличии порывистого шквального ветра более 30 м/с огонь быстро распространился на большие площади лесов и дома. В частности, горят леса вблизи сел в Овручском и Олевском районах

Об этом сообщается на странице Овручского специализированного лесного хозяйства, передает Еспресо.TV.

"Самые большие площади охвачены огнем в Овручском спецлесгоспе вблизи таможенного поста Выступовичи. Лесоводам и спасателям удалось оперативно отразить пламя от населенного пункта и остановить распространение пожара на таможенный пост "Выступовичи", - отмечают в лесхозе.

В целом, речь идет об ориентировочной площади почти 2 тыс. га, привлечено более 100 единиц техники, работает авиация.

"Огненную стихию усиливает сильный порывистый ветер. Поэтому огонь распространяется с большой скоростью, пламя достигает высоты деревьев и за считанные секунды охватывает значительные территории", - отмечается в сообщении.

В соцсетях жители области публикуют видео пожаров.

Больше материалов можно найти у Виталия Юшкевича со Словечна.

 

В управлении ДСНС в Житомирской области отмечают, что спасатели оказывают помощь в тушении лесных пожаров на территории Овручского и Олевского районов.

В селе Острова Овручского района лесной пожар перекинулся на дома. Во время тушения огня местный житель получил ожоги.

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По последним данным ДСНС, опубликованным на официальном сайте ведомства, к ликвидации пожаров вв северной части Житомирской привлечено 112 спасателей и 24 спецавтомобиля, 311 работников лесничеств и 55 единиц техники. Также привлечено 3 самолета АН-32П от ДСНС. Для оказания помощи направлено тяжелую инженерную технику Вооруженных сил Украины.

На эти события уже отреагировали в прокуратуре.

"За процессуального руководства Коростенского местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района (ч. 1 ст. 245 УК Украины). По данным следствия, пожар розпочалась16.04.2020 днем, около 12:00, от возгорания сухой травы неподалеку с. Рудня и распространилась и на другие села - Острова, Девошин, Журба, Магдин и Личманы Овручского района, уничтожив около 40 домов. Огонь перекинулся и на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары значительных лесных массивов в ГП "Словечанский лесхоз АПК", ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство", ГП "Словечанско лесное хозяйство", ГП "Овручское лесное хозяйство". По состоянию на 17.04.2020 пожар не локализован. В настоящее время устанавливается окончательная количество пострадавших от пожара усадеб, сумма нанесенного ущерба и площади сгорания лесных насаждений. Досудебное расследование проводит Овручское отделения полиции", - говорится в сообщении прессслужбы прокуратуры Житомирской области.

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