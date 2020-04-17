В женском монастыре в Одесской области обнаружили три новых случая коронавируса
17 апреля, 2020, 21:27
В Одесской области выявлено еще 4 новых случая COVID-19, три из них в Теплодарском женском монастыре (УПЦ МП)
Об этом в Facebook сообщает Антикризисный штаб в Одесской области.
Отмечается, что в области обнаружили четыре новых случая заражения коронавирусом, среди них три представителя УПЦ МП из Теплодара.
"В Одесской области выявлено еще 4 новых случая COVID-19. Таким образом, в нашем регионе уже 97 человек больны COVID-19. Кроме того, среди "новеньких" - три представителя УПЦ МП из Теплодара. Ранее в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монахинь ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 13 апреля в Киево-Печерской Лавре подтвердили второй случай смерти от коронавируса в монастыре.
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 15 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали одну монахиню и двух учеников семинарии.
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Впоследствии, количество случаев заболевания COVID-19 перевалило за 90 в Киево-Печерской Лавре.
- 17 апреля в Киево-Печерской лавре заявили о смерти монаха Никодима.
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