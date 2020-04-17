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Espreso.tvОбществоВ женском монастыре в Одесской области обнаружили три новых случая коронавируса

В женском монастыре в Одесской области обнаружили три новых случая коронавируса

В Одесской области выявлено еще 4 новых случая COVID-19, три из них в Теплодарском женском монастыре (УПЦ МП)

Об этом в Facebook сообщает Антикризисный штаб в Одесской области.

Отмечается, что в области обнаружили четыре новых случая заражения коронавирусом, среди них три представителя УПЦ МП из Теплодара.

"В Одесской области выявлено еще 4 новых случая COVID-19. Таким образом, в нашем регионе уже 97 человек больны COVID-19. Кроме того, среди "новеньких" - три представителя УПЦ МП из Теплодара. Ранее в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монахинь ", - говорится в сообщении.

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