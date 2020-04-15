Кличко: из Киево-Печерской лавры госпитализировали одну монахиню и двух семинаристов
15 апреля, 2020, 13:33
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 15 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали одну монахиню и двух учеников семинарии
Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Укринформ .
"Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, измеряют температуру монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания - их госпитализируют", - сказал Кличко.
Он отметил, что вчера госпитализировали с лавры одну монахиню и двух учеников духовности семинарии. Также 20 семинаристы прошли ПЦР тестирования.
- Кличко заявил, что за минувшие сутки один случай заболевания на COVID-19 зарегистрировано в Киево-Печерской Лавре, и еще три - в Ионинском монастыре.
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