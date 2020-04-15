 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКличко: из Киево-Печерской лавры госпитализировали одну монахиню и двух семинаристов

Кличко: из Киево-Печерской лавры госпитализировали одну монахиню и двух семинаристов


фото: reuters
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 15 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали одну монахиню и двух учеников семинарии

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает Укринформ .

"Вчера в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии. Установили там медицинские посты, измеряют температуру монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания - их госпитализируют", - сказал Кличко.

Он отметил, что вчера госпитализировали с лавры одну монахиню и двух учеников духовности семинарии. Также 20 семинаристы прошли ПЦР тестирования.

  • Кличко заявил, что за минувшие сутки один случай заболевания на COVID-19 зарегистрировано в Киево-Печерской Лавре, и еще три - в Ионинском монастыре.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать