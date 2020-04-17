В Беларуси - новый суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом
Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
"За последние сутки (в Беларуси - ред.) было зарегистрировано 575 случаев (COVID-19-ред.) - это рекордный показатель с начала вспышки", - говорится в сообщении.
Всего в стране зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции.
Наиболее "проблемным" регионом остается Минск с 2308 больными COVID-19.
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Выздоровели и выписаны 342 пациентов, а умерли 42 человека.
Отмечается, что рост количества больных МЗ связывает с тем, что стали проводить больше тестов. В Беларуси сделали 86 тыс. 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Сейчас это 5,5 тысячи тестов в сутки, а в начале вспышки было 300.
По прогнозу заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, ситуация с регистрацией от 300 до 400 случаев COVID-19 за сутки в Беларуси продлится еще две-три недели.
Напомним, накануне Беларусь опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
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