В Беларуси - новый суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом

17 апреля, 2020, 16:56

В Беларуси за последние сутки было зарегистрировано 575 случаев больных коронавирусом, а общее количество составляет 4779 человек

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

"За последние сутки (в Беларуси - ред.) было зарегистрировано 575 случаев (COVID-19-ред.) - это рекордный показатель с начала вспышки", - говорится в сообщении.

Всего в стране зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции.

Наиболее "проблемным" регионом остается Минск с 2308 больными COVID-19.

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Выздоровели и выписаны 342 пациентов, а умерли 42 человека.

Отмечается, что рост количества больных МЗ связывает с тем, что стали проводить больше тестов. В Беларуси сделали 86 тыс. 813 тестов на коронавирусную инфекцию. Сейчас это 5,5 тысячи тестов в сутки, а в начале вспышки было 300.

По прогнозу заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, ситуация с регистрацией от 300 до 400 случаев COVID-19 за сутки в Беларуси продлится еще две-три недели.

Напомним, накануне Беларусь опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.