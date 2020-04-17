Лукашенко хочет возобновить учебный процесс в школах Беларуси
Об этом сообщает Белта.
Лукашенко отметил, что неделя должна пойти на "медленное втягивание детей до конца недели после Пасхи в образовательный процесс".
"Надо осторожно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В селе нет проблем (ну и надо же понимать, что мы детей кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончилось", - сказал он.
Напомним, Беларусь 16 апреля опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Вчера у них было зарегистрировано 4204 больных коронавирусной инфекцией.
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