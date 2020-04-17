Лукашенко хочет возобновить учебный процесс в школах Беларуси

17 апреля, 2020, 13:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах республики уже со следующей недели, несмотря на вспышку коронавируса в стране

Об этом сообщает Белта.

Лукашенко отметил, что неделя должна пойти на "медленное втягивание детей до конца недели после Пасхи в образовательный процесс".

"Надо осторожно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В селе нет проблем (ну и надо же понимать, что мы детей кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончилось", - сказал он.

Напомним, Беларусь 16 апреля опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Вчера у них было зарегистрировано 4204 больных коронавирусной инфекцией.