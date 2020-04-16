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Espreso.tvОбществоВ Беларуси больных коронавирусом уже больше, чем в Украине

В Беларуси больных коронавирусом уже больше, чем в Украине


фото: reuters
Беларусь сегодня опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси в Telegram.

По данным белорусского Минздрава, по состоянию на 16 апреля в стране проведено более 81,2 тысячи тестов на коронавирус. Тестирование осуществляют 24 лаборатории.

Сейчас зарегистрировано 4 204 больных коронавирусной инфекцией. В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких нуждаются 65 пациентов. При этом жертвами болезни стали 40 больных, у которых были хронические заболевания.

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Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в стране якобы не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса. Лукашенко утверждает, что больные умирают не от заражения коронавирусом, а от хронических заболеваний.

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