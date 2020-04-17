Трамп представил план поэтапного выхода США из карантина

17 апреля, 2020, 10:59

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как будут постепенно отменять ограничения, которые были введены из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19

Об этом сообщает CNN.

Президент отметил, что губернаторы штатов, где эпидемия идет на спад, могут начать поэтапное восстановление экономической деятельности уже с пятницы, 17 апреля.

На первом этапе Белый дом предлагает сохранить меры по социальному дистанцированию. В общественных местах людям необходимо будет находиться на максимальных расстояниях друг от друга и не собираться в компании более десяти человек.

Также гражданам США предложат отказ от поездок, которые не являются необходимыми. На этом этапе учебные заведения останутся закрытыми и сохранится запрет на посещение пожилых людей.

Читайте также: Трамп заявил, что США прошли пик роста заболеваемости коронавирусом

На втором этапе откроются учебные заведения и будет разрешено собираться группами до 50 человек. Будут также разрешены необязательные поездки.

На третьем этапе отменят ограничения для уязвимых групп населения при соблюдении норм социального дистанцирования. Восстановить работу смогут все учреждения.

Отдельно Дональд Трамп сообщил о восстановлении спортивных мероприятий в США. Сначала матчи будут проводить при пустых трибунах, затем начнут пускать ограниченное количество людей и только после устранения угрозы коронавируса стадионы заполнятся полностью.

Такие же этапы восстановления работы предусмотрены и для мест общественного питания.

Согласно последним данным, в США зафиксировано более 650 тісяч случаев COVID-19, более 32 тысяч человек умерли, более 53 тысячи успешно прошли курс лечения.

Во всем мире число заражений коронавирусом превысило 2,1 миллиона. Четверть людей успешно прошли курс лечения, более 140 тысяч умерли.