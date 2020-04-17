 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ мире зафиксировано более 2160 тыс. случаев коронавируса

В мире зафиксировано более 2160 тыс. случаев коронавируса


фото: reuters
16 апреля в мире диагностировали 96 600 заражений COVID-19

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

В мире с 2 160 170 случаев заболевания, 542 143 человек выздоровели и 143 844 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США 667 801 (+ 29 567 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Испании 184948 (+4289), Италии 168941 (+3786), Франции 147091 (+17 164), Германии 133 456 (+ 2945), Великобритании 98476 (+4617).

Больше всего умерших от вируса в США 34 617 (2174 за минувшие сутки), в Италии 22170 (525), Испании 19315 (503).

В Китае от COVID-19 выздоровели 78 403, в Германии 77 000, Испании 74 797.

В Украине на COVID-19 заболели уже 4662 человека, из них 125 - умерли.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 апреля, 2020 пятница

больше новостей

17 апреля, 2020 пятница

16 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать