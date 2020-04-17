В мире зафиксировано более 2160 тыс. случаев коронавируса
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
В мире с 2 160 170 случаев заболевания, 542 143 человек выздоровели и 143 844 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
В частности, в США 667 801 (+ 29 567 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Испании 184948 (+4289), Италии 168941 (+3786), Франции 147091 (+17 164), Германии 133 456 (+ 2945), Великобритании 98476 (+4617).
В Китае от COVID-19 выздоровели 78 403, в Германии 77 000, Испании 74 797.
В Украине на COVID-19 заболели уже 4662 человека, из них 125 - умерли.
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