Трамп заявил, что США прошли пик роста заболеваемости коронавирусом
16 апреля, 2020, 11:44
Соединенные Штаты Америки прошли пик эпидемии коронавируса
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает Reuters .
По словам Трампа, в четверг он представляет новые принципы открытия экономики США.
"Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев. Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша агрессивная стратегия работает и очень сильно работает, могу добавить", - сказал Трамп.
Заявление прозвучало на фоне абсолютного рекорда смертности от коронавируса. За минувшие сутки в США погибли около 2600 человек
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-