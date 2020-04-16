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Espreso.tvОбществоТрамп заявил, что США прошли пик роста заболеваемости коронавирусом

Трамп заявил, что США прошли пик роста заболеваемости коронавирусом

Соединенные Штаты Америки прошли пик эпидемии коронавируса

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает Reuters .

По словам Трампа, в четверг он представляет новые принципы открытия экономики США.

"Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев. Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша агрессивная стратегия работает и очень сильно работает, могу добавить", - сказал Трамп.

Заявление прозвучало на фоне абсолютного рекорда смертности от коронавируса. За минувшие сутки в США погибли около 2600 человек

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