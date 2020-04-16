Трамп заявил, что США прошли пик роста заболеваемости коронавирусом

16 апреля, 2020, 11:44

Соединенные Штаты Америки прошли пик эпидемии коронавируса

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает Reuters .

По словам Трампа, в четверг он представляет новые принципы открытия экономики США.

"Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев. Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша агрессивная стратегия работает и очень сильно работает, могу добавить", - сказал Трамп.

Заявление прозвучало на фоне абсолютного рекорда смертности от коронавируса. За минувшие сутки в США погибли около 2600 человек