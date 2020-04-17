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Espreso.tvОбществоСтепанов инициировал регулярное тестирование всех медработников на COVID-19, - МЗ

Степанов инициировал регулярное тестирование всех медработников на COVID-19, - МЗ


фото: reuters
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о возможном начале постоянного тестирования медиков на коронавирус - раз в 5 дней

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"Такая возможность рассматривается в связи с тем, что в последние дни в Украине растет количество заболеваний COVID-19, в том числе и среди медработников", - говорится в сообщении.

 

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