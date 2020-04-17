В Украине на COVID-19 заболели уже 4662 человека, из них 125 - умерли

17 апреля, 2020, 09:34

По состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в Украине зафиксировано 4662 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 125 - смертельные, 246 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 16 апреля было зафиксировано 501 новый случай.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

Винницкая область - 296 случаев;

Волынская область - 122 случая;

Днепропетровская область - 89 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 177 случаев;

Закарпатская область - 150 случаев;

Запорожская область - 118 случаев;

Ивано-Франковская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 218 случаев;

г. Киев - 705 случаев;

Киевская область - 253 случая;

Львовская область - 203 случая;

Луганская область - 9 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 93 случая;

Полтавская область - 41 случай;

Ривненская область - 240 случаев;

Сумская область - 81 случай;

Тернопольская область - 353 случая;

Харьковская область - 56 случаев;

Херсонская область - 51 случай;

Хмельницкая область - 38 случаев;

Черновицкая область - 759 случаев;

Черкасская область - 137 случаев;

Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 г. в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.

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