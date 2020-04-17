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Espreso.tvОбществоВ Украине на COVID-19 заболели уже 4662 человека, из них 125 - умерли

В Украине на COVID-19 заболели уже 4662 человека, из них 125 - умерли


фото: www.reuters.com
По состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в Украине зафиксировано 4662 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 125 - смертельные, 246 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 16 апреля было зафиксировано 501 новый случай.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

  • Винницкая область - 296 случаев;
  • Волынская область - 122 случая;
  • Днепропетровская область - 89 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 177 случаев;
  • Закарпатская область - 150 случаев;
  • Запорожская область - 118 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 427 случаев;
  • Кировоградская область - 218 случаев;
  • г. Киев - 705 случаев;
  • Киевская область - 253 случая;
  • Львовская область - 203 случая;
  • Луганская область - 9 случаев;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 93 случая;
  • Полтавская область - 41 случай;
  • Ривненская область - 240 случаев;
  • Сумская область - 81 случай;
  • Тернопольская область - 353 случая;
  • Харьковская область - 56 случаев;
  • Херсонская область - 51 случай;
  • Хмельницкая область - 38 случаев;
  • Черновицкая область - 759 случаев;
  • Черкасская область - 137 случаев;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 апреля 2020 г. в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15448 сообщений о подозрении на COVID-19.

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