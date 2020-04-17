На COVID-19 заболели 879 медиков, - Степанов
17 апреля, 2020, 10:38
В Украине коронавирусная инфекция у 879 медицинских работников
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает hromadske.
За последние сутки заболел 91 медик, 12 - госпитализированы.
В то же время 19 медиков выздоровели за сутки. За все время в Украине выздоровели 42 инфицированных медработника.
- По состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в Украине зафиксировано 4662 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 125 - смертельные, 246 пациентов выздоровели.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-