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Espreso.tvОбществоНа COVID-19 заболели 879 медиков, - Степанов

На COVID-19 заболели 879 медиков, - Степанов


фото: reuters
В Украине коронавирусная инфекция у 879 медицинских работников

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает hromadske.

За последние сутки заболел 91 медик, 12 - госпитализированы.

В то же время 19 медиков выздоровели за сутки. За все время в Украине выздоровели 42 инфицированных медработника.

  • По состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в Украине зафиксировано 4662 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 125 - смертельные, 246 пациентов выздоровели.
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