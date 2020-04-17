Польша открывает леса и парки и вводит другие смягчения карантина

17 апреля, 2020, 11:38

С понедельника, 20 апреля, в Польше вступает в действие ряд смягчений карантина, введенного из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщает Onet со ссылкой на польского премьера Матеуша Моравецкого.

"Коронавирус длительное время существенно ограничивает жизнь Польши, однако с понедельника начинаем медленно размораживать нашу ежедневную повседневную жизнь. Мы переходим в контрнаступление. Я убежден, что у нас есть правильные инструменты для этого сегодня", - заявил Моравецкий.

Речь идет о следующих смягчениях: открытию лесов и парков, исключая детские площадки, ослабление условий торговли (в магазинах площадью до 100 квадратных метров могут разместиться четыре человека на один кассовый аппарат, а там, где более 100 квадратных метров - один человек на 15 квадратных метров площади), разрешение находиться в церквях и культовых зданиях одному человеку на 15 квадратных метрах.

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В то же время польские граждане по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию между собой. Премьер также сказал, что каждый, кто может, должен работать удаленно.

По словам польского премьера, если количество случаев коронавируса не будет уменьшаться, то нужно будет немного дольше подождать до следующих этапов ослабления ограничений. Другие этапы включают постепенное открытие других магазинов, общественных учреждений и ресторанов, но пока конкретных дат в правительстве не называют.

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По состоянию на 16 апреля в Польше всего подтверждено 7918 случаев COVID-19. Количество умерших от этой болезни составляет 314, а число уже выздоровевших - 774.