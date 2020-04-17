Нардеп Рудик вылечился от COVID-19

17 апреля, 2020, 18:05

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Рудик преодолел коронавирус

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Рудик показал результаты компьютерной томографии, которые свидетельствуют о том, что он здоров.

"Результат сегодняшнего КТ показывает, что все у меня нормально. Перед этим было два негативных теста, сделанных методом ПЦР, и я с уверенностью могу сказать, что я эту болезнь преодолел", - сказал Рудик.

Нардеп считает, что, скорее всего, заразился от своих "куршавельских коллег" (народных депутатов, которые вернулись после отдыха в горах Франции, где были зафиксированы случаи коронавируса - ред.), которые принимали участие в двух внеочередных пленарных заседаниях ВР 17 марта.

Напомним, 25 марта у внефракционного народного депутата Сергея Рудика диагностировали коронавирус COVID-19.

Народный депутат Сергей Шахов, который первым среди парламентариев заболел COVID-19, вылечился от коронавируса.

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