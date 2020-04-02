У Шахова два негативных теста на коронавирус, но решили сделать третий

2 апреля, 2020, 15:33

У народного депутата Сергея Шахова, который первым среди парламентариев заболел COVID-19 уже два теста показали отрицательный результат

Об этом член депутатской группы "Доверие" рассказал в комментарии hromadske.

Медики решили сделать ему еще один тест на коронавирус - третий. Обычно делают два.

"У меня два негативных теста. Но врачи мне сказали, чтобы я завтра приехал на 9 утра в Александровскую больницу, чтобы сдать еще один. Зачем это надо, я не понимаю. Или сами тесты не нормальные, или врачи так себя проверяют", - отметил депутат.

Он рассказал, что уже нормально себя чувствует и продолжает восстанавливаться дома после того, как 31 марта его выписали из больницы.

"Жена тоже здорова. Она два дня поболела - и все, больше никаких симптомов, никаких проблем. Ей сделали повторный тест - результат отрицательный", - отметил Шахов, добавив, что бабушка, и дети, которые живут вместе с супругами коронавирусом не заразились.

Он также добавил, что общается с депутатом от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александром Лукашевым и депутатом группы "Доверие" Сергеем Вельможным, у которых раньше тоже обнаружили коронавирус. По его словам, они уже тоже имеют отрицательные тесты на COVID-19.