У Шахова два негативных теста на коронавирус, но решили сделать третий
Об этом член депутатской группы "Доверие" рассказал в комментарии hromadske.
Медики решили сделать ему еще один тест на коронавирус - третий. Обычно делают два.
"У меня два негативных теста. Но врачи мне сказали, чтобы я завтра приехал на 9 утра в Александровскую больницу, чтобы сдать еще один. Зачем это надо, я не понимаю. Или сами тесты не нормальные, или врачи так себя проверяют", - отметил депутат.
Он рассказал, что уже нормально себя чувствует и продолжает восстанавливаться дома после того, как 31 марта его выписали из больницы.
"Жена тоже здорова. Она два дня поболела - и все, больше никаких симптомов, никаких проблем. Ей сделали повторный тест - результат отрицательный", - отметил Шахов, добавив, что бабушка, и дети, которые живут вместе с супругами коронавирусом не заразились.
Он также добавил, что общается с депутатом от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александром Лукашевым и депутатом группы "Доверие" Сергеем Вельможным, у которых раньше тоже обнаружили коронавирус. По его словам, они уже тоже имеют отрицательные тесты на COVID-19.
- Напомним, 18 марта у народного депутата Украины Сергея Шахова подтвердили инфицирование новым коронавируса COVID-19
- 20 марта у него поднялась температура.
- 21 марта Шахова забрали в больницу, где диагностировали пневмонию.
- Впоследствии его выписали из больницы.
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