У нардепа Рудика диагностирован коронавирус
25 марта, 2020, 07:32
Во внефракционного народного депутата Сергея Рудика диагностирован коронавирус COVID-19
Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб, информирует Интерфакс-Украина .
"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом коронавирус", - сказала Гриб.
Она отметила, что в последний раз контактировала с Рудыком на заседании Верховной Рады 17 марта. В связи с этим Гриб неделю будет находиться на обсервации, поскольку Рудик в сессионном зале сидит перед ней.
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- Напомним, что в Днепре умер 45-летний мужчина , который неделю назад вернулся из путешествия в Египет. Стал ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется.
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