У нардепа Рудика диагностирован коронавирус

25 марта, 2020, 07:32

Во внефракционного народного депутата Сергея Рудика диагностирован коронавирус COVID-19

Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб, информирует Интерфакс-Украина .

"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом коронавирус", - сказала Гриб.

Она отметила, что в последний раз контактировала с Рудыком на заседании Верховной Рады 17 марта. В связи с этим Гриб неделю будет находиться на обсервации, поскольку Рудик в сессионном зале сидит перед ней.

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