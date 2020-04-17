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Espreso.tvСпортЛидер "Шахтера" Тайсон рассказал, когда покинет чемпионат Украины

Лидер "Шахтера" Тайсон рассказал, когда покинет чемпионат Украины


фото: Getty Images
Полузащитник "Шахтера" Тайсон планирует в 2021 году вернуться в бразильский "Интернасьонал"

Об этом сообщает revistacolorada.com.br.

"Даст Бог, я буду в Интере в 2021 году", - сказал Тайсон.

Контракт 32-летнего бразильца с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года, однако у клуба есть опция на одногодичное его продолжение.

В текущем сезоне на счету Тайсон провел 27 матчей, забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

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