Лидер "Шахтера" Тайсон рассказал, когда покинет чемпионат Украины
17 апреля, 2020, 12:49
Полузащитник "Шахтера" Тайсон планирует в 2021 году вернуться в бразильский "Интернасьонал"
Об этом сообщает revistacolorada.com.br.
"Даст Бог, я буду в Интере в 2021 году", - сказал Тайсон.
Контракт 32-летнего бразильца с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года, однако у клуба есть опция на одногодичное его продолжение.
В текущем сезоне на счету Тайсон провел 27 матчей, забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.
- В декабре 2019 г. полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко обвинил Тайсона в неуважении к команде и одноклубникам.
- 1 апреля Тайсон признался, что мечтает играть за бразильский "Интернасиональ" .
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-
-
Читайте также
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
-