Лидер "Шахтера" Тайсон рассказал, когда покинет чемпионат Украины

17 апреля, 2020, 12:49

Полузащитник "Шахтера" Тайсон планирует в 2021 году вернуться в бразильский "Интернасьонал"

Об этом сообщает revistacolorada.com.br.

"Даст Бог, я буду в Интере в 2021 году", - сказал Тайсон.

Контракт 32-летнего бразильца с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года, однако у клуба есть опция на одногодичное его продолжение.

В текущем сезоне на счету Тайсон провел 27 матчей, забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.